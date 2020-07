Les 20 meilleurs bars ouverts en août à Paris

Quelle vibe ? Piano, huiles marines du XVIIIe… A la barre de ce génial navire aux allures de pub anglais, comfy et calme comme l’eau de la Tamise ? Un duo composé d’un British (Greg Inder, ex-Grand Cœur et Glass) et d’un Breton (Hyacinthe Lescoët, ex-Mary-Céleste et 69 Colebrooke Row) qui, tous les jours (et dès 15h !) retroussent les manches de leur bleu de travail pour nous régaler de cocktails précis et calibrés comme un sniper.



Quand ? De 15h à 1h sauf le mardi. Reprise en 7/7 à partir de septembre avec normalement une belle surprise..