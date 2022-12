Dans Girls and Boys, le dramaturge et scénariste britannique Dennis Kelly (derrière la géniale série Utopia) nous fait subtilement passer du rire à l’horreur en s’attaquant à l’angle mort de nos pulsions et pensées inavouables : le passage à l’acte. Et interroge par ce biais certains traits latents de la masculinité. Mise en scène par Chloé Dabert, la pièce raconte comment la violence la plus inhumaine peut advenir là où personne ne l’attendait, à travers une histoire d’amour en apparence banale. Et malgré sa conclusion éminemment tragique, c’est un des spectacles les plus drôles qu’il nous ait été donné de voir cette année. Un portrait sensible et ultra-contemporain qui retrace sans complaisance la vie d’une jeune femme, de sa truculente période « je me défonce, je baise » jusqu’à son divorce et l’effroyable drame qui suivit. On en voudrait presque à nos mains de ne pas applaudir assez fort…